Орловские чиновники начали ремонтировать дорогу к школе только под страхом суда

Но все равно бросили на полпути.

Прокуратура и Следственный комитет Орловской области добиваются от властей Должанского района ремонта дороги к школе. Из-за ее убитого состояния школьный автобус не может забрать детей из отдаленных деревень. Два километра им приходится идти пешком. Чиновники начали делать асфальт только после того, как СК завел уголовное дело. Но до сих пор отремонтировали только 500 метров пути. На остальное, говорят, денег нет. А тем временем девочку-инвалида с ДЦП, которая сама не могла пройти этот путь, приходилось возить в школу на лошади.

Об этой истории местные и федеральные СМИ рассказали еще зимой. Но с тех пор мало что изменилось. Как рассказали в пресс-службе СК, участок дороги Урынок-Быстра-Егорьевка – Верхняя Заморайка Вторая отремонтировали на протяженности 500 метров. Также здесь оборудовали остановку общественного транспорта. Чиновники отчитались об освоении 1,6 млн рублей. По информации СМИ, доделать дорогу до конца администрации не на что.

В СК пообещали проверить качество и полноту выполненного объема работ. Подключилась к решению вопроса и областная прокуратура. Ведомство подало иск в суд, чтобы заставить чиновников обеспечить ребенку-инвалиду возможность нормально добираться до школы.

ИА «Орелград»