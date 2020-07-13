Под Орлом водитель фуры устроил массовое ДТП

В аварии поучаствовали четыре машины.

Вчера, 12 июля около 20.00 на трассе М-2 Крым произошло массовое ДТП. Водитель фуры врезался в ехавшую впереди «семерку». От удара легковушка «ускорилась» так, что пострадали еще две машины.

Как пояснили в УГИБДД, за рулем длинномера MAN сидел 38-летний мужчина. Он ехал со стороны Курска в направлении Москвы. ДТП случилось в районе 372 км. По предварительной оценке, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию.

Он врезался в ВАЗ-2107, которой управлял 56-летний мужчина. После этого «семерка» протаранила «Фольксваген Бора» с 29-летним водителем за рулем, который, в свою очередь, ударил ехавший впереди «Мерседес» под управлением 39-летнего мужчины.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, в массовой аварии пострадала 21-летняя пассажирка «Фольксвагена». Она получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, девушку отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»