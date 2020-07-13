Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты в «Экологистике»

Ранее сотрудники коммунального предприятия устроили сход возле администрации Северного района

Прокуратура Орловской области начала проверку информации о нарушениях трудовых прав работников «Экологистика», сообщили в ведомстве. Ранее сотрудники пожаловались, что им не платят зарплату и отпускные.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение в организации законодательства в сфере оплаты труда, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работодателя. По результатам будут приняты меры, направленные на восстановление трудовых прав работников организации. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Экологистика» 13 июля устроили сход возле администрации Северного района. Они потребовали вмешательства прокуратуры в ситуацию на предприятии. По словам собравшихся, им не заплатили зарплату за май и июнь 2020 года.

Как уже писал «Орелград», «Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. Гендиректором мусорной компании является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба.

В прошлом году машины этой компании вывозили мусор из Железнодорожного района Орла, а в начале этого года получили контракт на обслуживание Заводского района, потеснив «Экоград». Если рабочие компании вдруг решат объявить забастовку, два района города с многочисленным частным сектором рискуют утонуть в отходах.

ИА «Орелград»