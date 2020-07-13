Пьяный водитель в Орле помял припаркованные машины

Пострадала пассажирка «неадекватного» авто.

В воскресенье, 12 июля в ДТП пострадали две машины, припаркованные на улице Горького в Орле. Их помял пьяный автомобилист на «Мерседесе».

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, инцидент произошел ночью, около 02.00. 23-летний водитель «Мерседеса» ехал «навеселе» в компании с 20-летней спутницей. Он двигался по улице 60-летия Октября со стороны улицы Герцена в направлении улицы М. Горького.

В какой-то момент молодой человек, видимо, перестал контролировать дорожную ситуацию и в районе дома №44 по Горького въехал в бордюр, а потом – в припаркованные рядом «Ниву Шевроле» и «Ладу Калину».

В аварии пострадала пассажирка «Мерседеса». Девушке с травмами назначили амбулаторное лечение, рассказали в УГИБДД.

ИА «Орелград»