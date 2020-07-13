В «гонках» на мотоциклах под Орлом пострадали подростки

13.7.2020 | 10:39 Новости, Происшествия

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После ДТП в Ливенском районе двое 15-летних мальчиков попали в больницу.

Вечером 11 июля в Ливенском районе подростки устроили «покатушки». Участники «гонок» были несовершеннолетними, соответственно, без прав. Двое из них оказались в больнице.

В УГИБДД по Орловской области рассказали, что авария произошла около 20.00 в районе дома № 1 по улице Центральной села Остров. 15-летний водитель скутера, без прав и мотошлема, врезался в движущийся впереди мотоцикл, на котором ехал его ровесник. Этот подросток тоже был без шлема.

В столкновении травмы получили водитель скутера и его 15-летний пассажир. Их отвезли в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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