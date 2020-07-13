В Орле поздравили работников почтовой связи

13.7.2020 | 9:21 Новости, Общество

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Депутаты областного Совета поблагодарили сотрудников почты за нелегкий труд.

Во второе воскресенье июля в России традиционно отмечают День российской почты. В этом году праздник выпал на 12 июля. Депутаты Орловского областного Совета поздравили работников отделений связи и поблагодарили их за нелегкий труд.

—  Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на развитие коммуникаций и достижения технического прогресса, она остаётся самым массовым и доступным из них. Ведь сегодня на почте можно не только отправить посылку или письмо, но и оплатить коммунальные услуги, купить товары повседневного спроса, получить и погасить банковский кредит, выйти в Интернет, отправить срочный денежный перевод, — говорится в тексте поздравления на сайте заксобрания. — Как бы ни менялись времена, главным условием успешной и качественной работы являются сотрудники, которые стараются идти в ногу со временем и заслуживают самых искренних слов благодарности.

На сегодня в Орловской области насчитывается 481 отделение почтовой связи, из которых 4 – передвижные. 412 отделений обслуживают сельских жителей. В этой сфере трудятся почти 2,5 тысячи орловцев.

ИА «Орелград»

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