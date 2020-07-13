В Орле женщина спровоцировала двух парней на преступление

Хозяйка авто оставила ключи в замке зажигания, и молодые люди не смогли устоять.

Орловские полицейские отчитались о задержании двух автоугонщиков. Молодые люди 22 и 24 лет угнали автомобиль, принадлежащий орловчанке. Машина стояла возле одного из городских автосервисов в Заводском районе.

Как выяснилось в ходе следствия, парни якобы просто проходили мимо и увидели, что в замке зажигания одной из припаркованных машин торчит ключ, при этом двери авто были заперты. Недолго думая, они разбили стекло и угнали автомобиль.

Хозяйка, обнаружив отсутствие машины, пошла с заявлением в полицию. Подозреваемые уже задержаны, пока они находятся под подпиской о невыезде. Машину тоже нашли.

Теперь молодым людям грозит наказание по статье о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Уголовный кодекс предусматривает за это преступление штраф до 200 тысяч рублей либо реальный срок до 7 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»