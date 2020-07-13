В Орловской области инфляция достигла 2,5 процента

За месяц прирост составил 0,2 процентных пункта.

В июне 2020 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,2 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. По подсчетам статистиков, с начала года цены и тарифы повысились на 2,5 процента.

Примечательно, что до последнего времени инфляцию в основном разгоняли продовольственные товары. Однако в июне по сравнению с маем средние цены на них снизились на 0,1 процента. Специалисты связывают это с сезонностью. По традиции летом начали дешеветь фрукты и овощи, также снизились цены на куриные яйца, свинину и некоторые виды круп.

В то же время почти вдвое выросла цена на картошку. Если в мае 2020 года один килограмм картофеля в Орловской области в среднем стоил 26,69 рубля, то в июне его цена подросла до 44,28 рубля. Значительный рост стоимости этого продукта тоже связан с сезонным фактором. Запасы картошки прошлогоднего урожая постепенно заканчиваются, а на рынке появился молодой картофель нового урожая, который традиционно стоит дороже.

Впрочем, по сравнению с декабрем 2019 года цены на продукты питания в регионе выросли на 3,8 процента. Для сравнения, стоимость непродовольственных товаров за тот же период времени увеличилась на 1,9 процента, стоимость услуг – на 1,7 процента.

ИА «Орелград»