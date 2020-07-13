В Орловской области оглашены приговоры в отношении 92 родителей

Почти сотня жителей региона получили наказание за неуплату алиментов.

В Орловской области за пять месяцев текущего года в рамках возбужденных уголовных дел о неуплате алиментов были осуждены 92 человека. Такие данные привела пресс-служба регионального управления ФССП. В 64 случаях в качестве наказания нерадивым родителям были назначены исправительные работы, в 22-х — реальное лишение свободы. Еще пять человек отделались условными сроками заключения, а одному был назначен штраф.

«Применение уголовно-правовых мер побуждает алиментщиков пересмотреть свое отношение к исполнению возложенных на них обязанностей, — считают в управлении ФССП России по Орловской области. — Каждый четвертый из них самостоятельно трудоустроился, многие встали на учет в центры занятости населения».

Также сообщается, что в целом за 5 месяцев 2020 года дознавателями службы судебных приставов было возбуждено 141 уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей). Это самая строгая санкция, которая только применяется к нерадивым родителям, забывшим о своих детях.

ИА «Орелград»