Число случаев COVID-19 на Орловщине выросло до 5113

За сутки заболели еще 44 человека

Еще 44 орловца заразились коронавирусом, общее число случаев достигло 5113, сообщили в федеральном оперативном штабе.

За сутки выздоровели 66 человек, количество победивших вирус выросло до 3678. Число летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 739 947. За сутки диагноз подтвердился еще у 6248 человек, из них 1531 переносит болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 512 825 человек, умерли 11 614.

ИА «Орелград»