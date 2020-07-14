Число случаев COVID-19 на Орловщине выросло до 5113

14.7.2020 | 10:19 Новости, Общество

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За сутки заболели еще 44 человека

Еще 44 орловца заразились коронавирусом, общее число случаев достигло 5113, сообщили в федеральном оперативном штабе.

За сутки выздоровели 66 человек, количество победивших вирус выросло до 3678. Число летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 739 947. За сутки диагноз подтвердился еще у 6248 человек, из них 1531 переносит болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 512 825 человек, умерли 11 614.

ИА «Орелград»

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