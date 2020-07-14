Клычков опасается открывать детские лагеря

Загородные детские лагеря в Орловской области пока не начнут принимать отдыхающих.

Летняя оздоровительная кампания в Орловской области, возможно, этим летом так и не стартует. Вечера, 13 июля губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсети рассказал, почему до сих пор не открылись детские лагеря.

Как сообщалось ранее, из-за коронавируса открытие летних смен перенесли на июль-август текущего года. При этом в июне орловские лагеря проверили специальные комиссии.

С 1 июля смены с дневным пребыванием открылись только в нескольких школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Открывать летние лагеря с круглосуточным пребыванием Клычков опасается.

Губернатор напомнил, что дети, как правило, являются скрытыми носителями коронавируса. И никто не может гарантировать, что в лагере не произойдет вспышка заболевания.

По словам Клычкова, он готов разрешить летние смены только в том случае, если представители Роспотребнадзора вместе с департаментом образования гарантируют полную безопасность в учреждениях.

ИА «Орелград»