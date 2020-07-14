Мэрия определилась с планами по водоснабжению Орла

Город ожидает строительство новых объектов.

Глава администрации Орла Александр Муромский внес изменения в постановление «О схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования до 2028 года». Сам документ был издан еще в 2014 году. Например, в его рамках была построена станция обезжелезивания. В новой редакции перечислены планы на ближайшее будущее, поскольку власти внесли изменения в подпункт «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения».

Так, схемой предусмотрены работы по реконструкции водозаборных узлов и прокладке новых трубопроводов. Власти планируют строительство II очереди Кромского ВЗУ с устройством двух кустов скважин и увеличением добычи воды на 20 тысяч кубометров в сутки, а также строительство водовода по улице Родзевича-Белевича и второго питающего водовода от I3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ.

В самом городе будет построено несколько относительно коротких водоводов. Один из них проложат от Кромского шоссе до Карачевского шоссе, его протяженность превысит 6 км. В дальнейшем его можно будет использовать как резервный в случае выхода из строя водовода по Кромскому шоссе и улице Комсомольской.

«На магистральных сетях схемы водоснабжения предусмотрена возможность установки регуляторов давления, — говорится в документе. — Его можно установить как на насосных станциях, так и на магистральных водоводах. А также в узловых точках пересечений магистральных водоводов. Место установки регуляторов давления определяется конкретно, с учетом эксплуатации, путем выбора на месте определенных конкретных зон действия магистральных трубопроводов».

Как следует из документа, строительство второй нитки водовода протяженностью 35 км от Кромского водозабора до Южно-Кромского водозаборного узла обойдется примерно в 750 миллионов рублей. Возможные сроки строительства — 2025-2028 годы.

Строительство упомянутого выше водовода от Кромского шоссе до Карачевского шоссе (по территории завода «Орелживмаш» с последующей закольцовкой с сетями водоснабжения микрорайона Зареченский) ориентировочно потребует 320 миллионов рублей.

Предположительно, возводить эти сети начнут после 2024 года.

ИА «Орелград»