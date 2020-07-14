Орловцам напомнили, как стать самозанятыми

За две недели это сделали более 1000 человек

Более 1000 орловцев за две недели зарегистрировались как самозанятые, сообщили в центре «Мой бизнес».

Статус самозанятого можно получить, скачав приложение «Мой налог» и пройдя регистрацию. Самозанятые платят только налог на профессиональный доход: 4% — с заработка от физических лиц, 6% — от юридических.

Введение специального режима — одна из мер поддержки малого бизнеса, призванная снизить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Самозанятыми могут становиться те, кто не имеет работодателя и наёмных работников. С помощью спецрежима они могут легализовать свой бизнес, указали в центре.

«Центр оказания услуг «Мой Бизнес» напоминает, что на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка. Кроме того, в 2020 году самозанятым предоставляется дополнительный «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно использовать до конца года», — говорится в сообщении.

Консультацию по поводу налогового режима можно получить по телефону 44-30-20 либо на сайте центра «Мой бизнес».

ИА «Орелград»