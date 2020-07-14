Орловцам рассказали, передается ли COVID-19 при купании

14.7.2020 | 15:06 Новости, Общество

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Специалисты считают, что в воде новый коронавирус не опасен.

На сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области появилась полезная памятка для жителей региона. Отмечено, что она подготовлена с использованием материалов официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Памятка разработана в связи с открытием мест для отдыха у воды и купания. Эксперты призывают соблюдать ряд правил, которые помогут сохранить здоровье. Один из разделов, учитывая текущую ситуацию, посвящен новому коронавирусу.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет».

Однако специалисты предупреждают, что в загрязненных водоемах можно подхватить немало других заболеваний. В их числе названы церкариоз или «зуд купальщика», лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, а также гепатиты А и Е, холера, дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз и даже брюшной тиф. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не рисковать и купаться только там, где это делать разрешено и безопасно.

«Планируя отдых у воды, необходимо уточнить на сайте управления Роспотребнадзора, пригоден ли водоем для купания, — говорят в ведомстве. — При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты».

Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик, советуют эксперты. Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи и посуду, а также полоскать рот. Кроме того, необходимо избегать употребления алкогольных напитков. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»

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