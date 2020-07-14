Орловским осужденным помогли получить паспорта

Более сотни заключенных получат документ после освобождения.

В 2020 году в исправительных учреждениях Орловской области гражданский паспорт был оформлен для 130 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. В ведомстве уточнили, что паспорт хранится в личном деле осужденного, а выдают его на руки только после освобождения.

Дело в том, что в исправительных учреждениях встречаются заключенные, у которых нет паспорта или же срок действия этого документа истек, пока человек отбывал наказание за решеткой. По закону в подобных случаях администрация исправительного учреждения при освобождении заключенного «должна заранее принять меры по оформлению документа».

«Данному направлению деятельности уделяется пристальное внимание со стороны руководства УФСИН России по Орловской области, так как это свидетельство реализации гражданских прав осужденных в пенитенциарных учреждениях, — говорят в ведомстве. — Наличие необходимых документов облегчает осужденным процесс дальнейшей ресоциализации, в том числе трудоустройство после освобождения, а это, в свою очередь, является одним из факторов снижения повторных преступлений».

Паспортизацией занимаются сотрудники отделов специального учета, которые взаимодействуют с миграционной службой. Сначала проводится проверка личности осужденного для подтверждения того, что он является гражданином РФ. Далее пакет документов направляется в подразделение по вопросам миграции, после чего и изготавливается паспорт.

ИА «Орелград»