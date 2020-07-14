Под Орлом осудили женщину, которая снимала пенсию покойника

14.7.2020 | 10:24 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Она имела доступ к мобильному банку умершего родственника.

Суд Ливенского района вынес приговор местной жительнице, которая снимала пенсию с карточки умершего родственника. Еще полгода после его смерти ПФР продолжал перечислять деньги на счет покойника. Женщина решила тратить «нежданное богатство» на себя.

Как выяснилось в суде, доступ к карте покойного преступница получила еще при жизни родственника. Мобильный банк, привязанный к его карте, она подключила на свой мобильный телефон. Когда родственник умер, пенсия продолжала «капать» еще почти полгода. Все это время женщина деньги присваивала. В общей сложности она получила почти 50 тысяч рублей. Женщина обналичивала деньги с карточки в банкоматах.

Как рассказали в пресс-службе Ливенского суда, преступнице дали шесть месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования