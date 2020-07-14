Под Орлом осудили женщину, которая снимала пенсию покойника

Она имела доступ к мобильному банку умершего родственника.

Суд Ливенского района вынес приговор местной жительнице, которая снимала пенсию с карточки умершего родственника. Еще полгода после его смерти ПФР продолжал перечислять деньги на счет покойника. Женщина решила тратить «нежданное богатство» на себя.

Как выяснилось в суде, доступ к карте покойного преступница получила еще при жизни родственника. Мобильный банк, привязанный к его карте, она подключила на свой мобильный телефон. Когда родственник умер, пенсия продолжала «капать» еще почти полгода. Все это время женщина деньги присваивала. В общей сложности она получила почти 50 тысяч рублей. Женщина обналичивала деньги с карточки в банкоматах.

Как рассказали в пресс-службе Ливенского суда, преступнице дали шесть месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

ИА «Орелград»