Под Орлом погорельцам помогли восстановить дом

14.7.2020 | 10:35 Новости, Общество

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Депутат облсовета помог деньгами лишившейся крова семье.

Семье Ивановых из села Волчьи Ямы Сосковского района помогли восстановить сгоревший дом. Деньги на строительство дал депутат Орловского областного Совета Сергей Потемкин.

Дом Ивановых сгорел в конце июня этого года. Строение было щитовым и выгорело полностью очень быстро. Спасти удалось лишь документы. Другого жилья у супругов Ивановых нет. Глава семьи – пенсионер, супруга — социальный работник. Буквально через неделю после пожара вернулся из армии их младший сын. Денег на восстановление дома сами найти они не могли.

— Один на один со своей бедой погорельцы не остались. Администрация сельского поселения выделила супругам здание в селе Волчьи Ямы, помогли и местные жители. Финансовую помощь оказал депутат Орловского областного Совета Сергей Потемкин, — рассказали в пресс-службе заксобрания.

Сообщается, что Потемкин помог и семье Гнеушевых из Урицкого района, чье жилье также пострадало от пожара.

ИА «Орелград»

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