Под Орлом запретили виртуальную продажу сосательного табака

В Новосильском районе рассмотрели иск о запрете интернет-торговли снюсами.

Как пояснили в пресс-службе суда Новосильского района, административный иск подал местный прокурор. Ответчиком выступил гражданин, которого признали владельцем сомнительного портала. На этом сайте любому желающему дистанционным способом предлагалось приобрести сосательный табак – так называемый снюс.

Прокурор в иске уточнил, что вход на сайт является свободным и не требует предварительной регистрации и пароля. «Ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют», — отмечено в материалах дела.

При рассмотрении иска суд учел требования сразу нескольких законов Российской Федерации. В частности, в нашей стране запрещена розничная торговля табачной продукцией на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, а также дистанционным способом и с использованием автоматов. Кроме того, запрещена оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным, то есть снюсом.

«К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится, в том числе, информация, способная вызвать у детей желание употребить табачные изделия, — подчеркнули в райсуде. — При этом за нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, установлена административная ответственность».

При таких обстоятельствах распространение ответчиком информации, «содержащей побуждение к приобретению снюса дистанционным способом», осуществляется с нарушением законодательства РФ – к такому выводу пришел суд. Иск был удовлетворен: содержание сайта признали информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

«Решение Новосильского районного суда Орловской области обращено к исполнению немедленно после его вынесения», — отметили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»