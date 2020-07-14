В Орле поликлиника №3 возобновит работу с 20 июля

14.7.2020 | 14:20 Новости, Общество

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Учреждение снова начнет функционировать в полном режиме.

Поликлиника №3 города Орла возобновит свою работу в прежнем режиме. Об этом рассказал главврач учреждения Валерий Омелюсик.

— Информирую вас, что с 20 июля Поликлиника №3 заработает полном объеме во всех отделениях! – написал Омелюсик в соцсети.

С апреля этого года из-за коронавируса орловские медучреждения принимали только «экстренных» пациентов, людей с острой болью.

Ранее стало известно, что с 20 июля в Орловской области возобновят медосмотры в поликлиниках и откроют дневные стационары.

ИА «Орелград»

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