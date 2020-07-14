В Орле взлетели цены на ювелирные изделия

Всего за месяц украшения подорожали почти на 10 процентов.

Как уже рассказывал «Орелград», по итогам первого полугодия в Орловской области инфляция составила 2,5 процента. Причем в июне цены на непродовольственные товары повысились на 0,4 процента, в то время как продукты даже подешевели на 0,1 процента.

Как подсчитали в Орелстате, в первый летний месяц одним из двигателей инфляции стали ювелирные изделия. В группе непродовольственных товаров в июне 2020 года они продемонстрировали самый заметный рост цен – на 9,5 процента.

Далее следуют лекарства и медицинские изделия. Они подорожали на 1,6-7,3 процента. Как пояснили в Орелстате, дороже стали эналаприл, поливитамины без минералов отечественные, ацетилсалициловая кислота, настойка пустырника, анальгин отечественный, лоратадин, комбинированные анальгетики, а также йод.

Выросли цены и на бытовые электротовары. В частности, стиральные машины, бытовые плиты, миксеры, блендеры, напольные пылесосы и микроволновки подорожали на 1,7-5,4 процента. Но есть и хорошие новости: в Орловской области в июне отмечено снижение цен на 2,1-4,1 процента на велосипеды для взрослых, туалетную воду, пену для бритья и компьютерные мониторы.

ИА «Орелград»