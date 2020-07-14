В Орловской области заплатят за голосование по Конституции

14.7.2020 | 8:30 Новости, Политика

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Стимулирующие выплаты получат организаторы голосования.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании рассмотрела вопрос о выплатах членам участковых избирательных комиссий. Как пояснили в облизбиркоме, они положены «за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на территории Орловской области».

Соответствующее постановление, регламентирующее условия вознаграждения, уже принято. Согласно ему, единовременная выплата предназначена тем, кто фактически принимал участие в подготовке и проведении голосования по Конституции и являлся по состоянию на 1 июля 2020 года членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Размеры вознаграждений для самых «важных» организаторов установлены в фиксированной сумме. Так, председателю участковой избирательной комиссии положен бонус в размере 7000 рублей, его заместителю и секретарю – в размере 5500 рублей.

Что касается других членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, то размер вознаграждения для них будет рассчитываться по какой-то странной формуле, учитывающей деление, вычитание и округление. Говоря простыми словами, между ними поделят средства, оставшиеся после выплаты бонусов председателям, зампредам и секретарям, если таковые, конечно, останутся.

ИА «Орелград»

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