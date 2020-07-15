Еще 40 орловцев заразились коронавирусом

Общее число достигло 5153

Еще 40 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 5153.

Выздоровели 36 человек, количество победивших вирус достигло 3714. Число летальных исходов не изменилось — 75.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 746 369, за последние сутки диагноз подтвердился у 6422 человек. Из них 1708 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 523 249 человек, умерли 11 770.

ИА «Орелград»