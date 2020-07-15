Игорь Рыбаков идет в горсовет от «Справедливой России»

Ранее его брат Виталий Рыбаков, тоже депутат облсовета, заявился на выборы самовыдвиженцем

Богатейший депутат орловского облсовета Игорь Рыбаков идет на выборы горсовета Орла от «Справедливой России». Об этом «Орелграду» сообщил лидер реготделения справороссов Руслан Перелыгин.

Рыбаков возглавит список «Справедливой России» на предстоящих выборах. Его союз с партией произошел «по обоюдной инициативе», добавил Перелыгин.

Ранее стало известно о походе в горсовет брата Игоря Рыбакова — депутата облсовета Виталия Рыбакова. Он заявился самовыдвиженцем на округ №21 в Лужках. Его конкурентами станут Леонид Шуруев, который обыграл вице-мэра Орла Раису Дубровскую на праймериз «Единой России», и коммунист Константин Макаров.

ИА «Орелград»