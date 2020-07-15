Новый прокурор заставил Клычкова дать денег на квартиры орловским сиротам

Выпускникам Болховского интерната все-таки купят жилье.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выдать 12,7 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам, выпускникам Болховского дома-интерната. Это стало результатом проверки, которую провели в прокуратуре области после видеообращения сирот. Они пожаловались на невозможность получить положенное по закону жилье президенту Владимиру Путину.

Как уже писал «Орелград», разбираясь в обстоятельствах обращения ребят, областная прокуратура инициировала десять исков в суд и пригрозила провести масштабную проверку обеспечения льготников жильем. А в СКР по Орловской области завели на чиновников уголовное дело о халатности. Ход его расследования контролирует прокуратура.

Недавно ситуацию с выпускниками Болховского интерната показал в эфире своей программы на «России 1» Андрей Малахов. Сами сироты, впрочем, не возлагали особых надежд даже на столь широкую огласку. По мнению ребят, привыкших к постоянным отпискам чиновников, «на исполнение решения суда могут уйти годы».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, новый прокурор региона Владислав Малкин лично пообщался с воспитанниками интерната. Он рассказал, что 8 из 10 прокурорских исков уже удовлетворены судом, чиновников обязали купить квартиры для сирот.

— В настоящее время прокуратурой области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот в регионе, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) в этой сфере органов власти региона, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»