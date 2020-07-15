Орловский суд отправил злую мачеху мести улицы

Жительница Ливен хотела отправить падчерицу в тюрьму, но сама оказалась на скамье подсудимых.

Ливенский суд приговорил к обязательным работам местную жительницу, которая оговорила свою падчерицу. Женщина заявила, что дочь мужа украла у нее документы, и требовала наказать «преступницу». В итоге она сама предстала перед судом.

Как рассказали в прокуратуре, женщина испытывала к падчерице неприязнь. Как-то раз, приняв «горячительного», она позвонила в полицию и наврала, что нелюбимая родственница украла у нее паспорт и оформила с его помощью кредит в 30 тысяч рублей. Но когда полицейские взялись проверять заявление, выяснилось, что никакого кредита на паспорт женщины падчерица не оформляла.

Суд наказал мачеху за ложный донос, назначив ей работы на срок 300 часов. Приговор районного суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

ИА «Орелград»