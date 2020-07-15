Под Орлом перевернулся «Лифан»

15.7.2020 | 9:47 Новости, Происшествия

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Пострадала пассажирка

В Орловском районе перевернулся автомобиль «Лифан», пострадала 39-летняя пассажирка, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 14 июля в 22.35 на трассе Орел-Лунево-Моховое. Иномарка ехала со стороны Хардиково к трассе М-2 «Крым». Однако водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась.

Пассажирку «Лифана» с места ДТП доставили в областную больницу, однако оттуда отпустили на амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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