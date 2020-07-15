В Орле разрешили купаться на пляже в районе городского парка

А на озере Светлая жизнь — нет.

Качество воды в районе пляжа у Городского парка в Орле соответствует нормам. Об этом свидетельствует анализ проб, сделанный Роспотребнадзором. Купание на городском пляже теперь официально разрешено.

А вот второе традиционное место отдыха орловцев – озеро Светлая жизнь — проверку не прошло. Вода здесь не соответствует санитарным требованиям.

— В связи с этим с 13 июля купаться в этом водоеме запрещено. Специалисты управления коммунальным хозяйством разместили на пляже предупреждающие объявления, — рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

ИА «Орелград»