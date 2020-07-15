В Орле установят тарифы на эвакуацию авто

Базовые тарифы повторно утвердят областные власти.

Проект соответствующего приказа разработало областное управление по тарифам и ценовой политике. В настоящий момент он направлен на антикоррупционную общественную экспертизу. Как следует из пояснительной записки, тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств устанавливаются по результатам торгов – так называемый аукцион на понижение цены — по выбору исполнителя услуг.

Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, определенный органами регулирования в соответствии с методичкой ФАС России. В Орловской области базовый тариф был утвержден еще в октябре 2016 года.

В 2020 году областные власти неоднократно объявляли аукцион по отбору организаций, желающих заняться этим бизнесом. Но результаты оказались неутешительными. Так, по 24 лотам аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Только по одному лоту с единственным участником аукциона должен быть заключен договор.

Согласно вышеуказанной методичке ФАС, в случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает тарифы в размере не выше определенного базового уровня. Поэтому их планируется оставить прежними, на уровне 2016 года.

В частности, тариф на перемещение задержанного транспортного средства предполагается установить в размере 1371 рубль за эвакуацию в пределах городского округа. За каждый лишний километр, в случае выезда за город, будет взиматься по 30,5 рубля.

Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке обойдется владельцу в следующие суммы: для категории А — 22,8 рубля в час, категории В и D массой до 3,5 тонны – 45,6, категории В и D, массой более 3,5 тонны, С и Е – 91,2, негабаритных транспортных средств — 136,8 рубля в час.

Из проекта приказа следует, что срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку, а оплата взимается за каждый полный час его нахождения на спецстоянке. Но при этом плата за первые сутки хранения взиматься не должна.

ИА «Орелград»