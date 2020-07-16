Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 5198

За сутки заболели еще 45 человек

В Орловской области число случаев коронавируса достигло 5198, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 45 человек.

Выздоровели также 45 пациентов, общее число достигло 3759. Количество летальных случаев не изменилось — 75.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 752 797, за сутки диагноз подтвердился у 6428 человек. Из них 1549 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 531 692 человека, умерли 11 937.

ИА «Орелград»