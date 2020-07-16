Игорь Тиньков вошел в совет директоров «Орелстроя»

16.7.2020 | 15:08 Новости, Строительство

Читайте нас в Telegram

Он заменил в составе правления подсудимого Дениса Блохина

Вице-губернатор Орловской области Игорь Тиньков вошел в состав совета директоров ПАО «Орелстрой». На это обратило внимание издание «Абирег».

Вместе с этим из правления вышел член правительства Орловской области Денис Блохин. В июле начался суд по уголовному делу против Блохина, он обвиняется в служебном подлоге и превышении полномочий. Второй правительственный делегат в совете директоров «Орелстроя», вице-губернатор Вадим Тарасов, свое место сохранил.

Тиньков приехал в Орловскую область в апреле 2020 года. До этого он трудился спикером горсовета Липецка. На Орловщине Тиньков уже успел переболеть коронавирусом.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования