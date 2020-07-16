Игорь Тиньков вошел в совет директоров «Орелстроя»

Он заменил в составе правления подсудимого Дениса Блохина

Вице-губернатор Орловской области Игорь Тиньков вошел в состав совета директоров ПАО «Орелстрой». На это обратило внимание издание «Абирег».

Вместе с этим из правления вышел член правительства Орловской области Денис Блохин. В июле начался суд по уголовному делу против Блохина, он обвиняется в служебном подлоге и превышении полномочий. Второй правительственный делегат в совете директоров «Орелстроя», вице-губернатор Вадим Тарасов, свое место сохранил.

Тиньков приехал в Орловскую область в апреле 2020 года. До этого он трудился спикером горсовета Липецка. На Орловщине Тиньков уже успел переболеть коронавирусом.

ИА «Орелград»