Из-за капремонта в доме под Орлом затопило квартиры

16.7.2020 | 10:17 Новости, Общество

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Подрядчик раскрыл крышу, не посмотрев на прогноз погоды.

В деревне Ловчиково Глазуновского района трехэтажку от крыши до подвала залило дождем. Выполняя капремонт, подрядчики сняли кровлю со всего здания, а на прогноз погоды посмотреть, видимо, забыли.

Как сообщает ОГТРК, в ночь на 15 июля дождевая вода пролила дом насквозь до подвала. В квартирах на третьем этаже вода стояла по колено. У жителей дома испорчены мебель, техника, практически всем квартирам теперь требуется ремонт.

По словам директора управляющей компании, которая обслуживает дом, акты об ущербе уже составлены. Правда, назвать фирму-подрядчика, которая чинит кровлю, он почему-то отказался. Пообещав при этом, что именно подрядчик компенсирует все убытки, а УК в рамках своих возможностей поможет людям добиться выплат, даже если придется обращаться в суд.

— Подрядчику предстоит перекрыть 700 квадратных метров кровли. Бригада работает и днем, и ночью — планируют крышу вывести под пленку. А жильцам пока придется запастись ведрами, тряпками и терпением, — подводит СМИ неутешительные итоги потопа.

ИА «Орелград»

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