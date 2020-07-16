Клычков вернул особый режим в Орловской области

Особый противопожарный режим установлен в связи с жаркой погодой.

Губернатор Андрей Клычков установил на территории Орловской области особый противопожарный режим. Напомним, это уже второе подобное решение главы региона в текущем году. Впервые особый режим был введен весной, когда установилась жаркая погода. Однако затем ситуация стабилизировалась, класс пожарной опасности снизился, из-за чего особый режим был отменен. Теперь же он, по сути, восстановлен.

Клычков также отдал необходимые распоряжения. Например, он велел ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Также губернатор распорядился провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос, а при возникновении лесных пожаров «принимать исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения».

Департаменту сельского хозяйства поручено пресекать факты сжигания сухостоя на полях, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ. Особое поручение у губернатора нашлось и для СМИ. Так, Клычков приказал «активизировать работу областных и районных средств массовой информации по разъяснению населению требований пожарной безопасности, правил безопасного поведения».

Рекомендации даны и главам городов и сельских поселений. На период действия особого противопожарного режима им следует создать оперативные аналитические группы и провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.

Также властям на местах велено произвести опашку населенных пунктов «в целях исключения возможности перехода огня на здания и сооружения».

ИА «Орелград»