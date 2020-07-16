«Новые возможности для Блохина, Залогина, Лежнева»: в Сети высмеяли лозунг КПРФ

В Орле по-своему истолковали смысл предвыборных баннеров коммунистов.

Жители Орловской области посмеялись над новым предвыборным слоганом местных коммунистов. На днях в Орле появились баннеры с лозунгом: «КПРФ. Команда губернатора. Новые возможности». Народные умельцы быстро «поправили» баннер, уточнив, кому именно, по их мнению, светят новые возможности с Андреем Клычковым.

Так, в Сети появился фотоколлаж с надписью: «КПРФ. Команда губернатора. Новые возможности для Блохина, Залогина, Лежнева». Народный юмор отразил мнение многих орловцев о том, что Андрей Клычков давно забыл о своей партийной принадлежности. И что только отдельно взятым его приближенным можно то, на что другие не осмеливаются.

К слову, орловские коммунисты не в первый раз используют, мягко говоря, двусмысленные лозунги. В 2015 году горизбирком заставлял их снять плакаты с надписью «КПРФ – остальное неактуально». В изображении на них с одной стороны на красном фоне была символика компартии, с другой -на фоне радуги- кубики с буквами из сокращенных названий партий «Единая Россия» (ЕР) и ЛДПР. Из кубиков складывалось слово «ПЕДРОЛ». Тогда же коммунисты предлагали избирателям «не париться». А в прошлом году депутат горсовета Иван Дынкович призывал проголосовать за него на выборах в Госдуму под лозунгом «Не надо решать за народ».

ИА «Орелград»