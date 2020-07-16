Орловцам предложили купить арестованные квартиры, земли и машины

Приставы напомнили жителям региона о возможности принять участие в торгах.

Управление ФССП России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что на электронных площадках можно приобрести арестованное у должников имущество. Это одна из мер принудительного взыскания. Приставы имеют право накладывать на имущество арест. Если владелец в установленный срок не погасит свои долговые обязательства, то его имущество передается на торги. Полученная выручка затем перечисляется взыскателям.

Согласно приведенной статистике, в текущем году в Орловской области приставы произвели более 800 арестов движимого и недвижимого имущества. Оно было оценено экспертами, после чего приставы передали его в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Именно это учреждение занимается торгами.

Как пояснили в УФССП, сейчас на реализации находится арестованное имущество на сумму более 379 миллионов рублей. В частности, желающие могут приобрести свыше 70 автомобилей, более 40 земельных участков, три квартиры, порядка 140 единиц так называемого малоценного имущества и другое. Отметим, что на электронных площадках нередко можно встретить арестованную бытовую технику и мебель.

«Подразделение МТУ территориально располагается в Рязани, но заключить сделку по покупке как движимого, так и недвижимого имущества можно, в том числе, дистанционно, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. — Для этого необходимо принять участие в соответствующих электронных торгах. Торги проводятся на электронной площадке Сбербанк-АСТ, также в ближайшее время планируется проведение торгов на электронной площадке ЭТП ТЭК-Торг».

ИА «Орелград»