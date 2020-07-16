Орловцев без масок будут фотографировать и штрафовать

Несмотря на ослабление «карантинных» мер, власти намерены отслеживать и наказывать нарушителей масочного режима.

В Орловской области намерены активно использовать фотофиксацию, чтобы наказывать нарушителей масочного режима. Об этом вчера, 15 июля шла речь на заседании регионального оперштаба.

Напомним, к середине июля в Орловской области открылись почти все учреждения сферы торговли и услуг, чья работа была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия, в том числи, к примеру, свадьбы и банкеты, пока запрещены. Клиенты общепита и покупатели магазинов обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Чтобы не допустить второй волны заболевания, в Орловской области пообещали следить за «строжайшим исполнением всех предписаний».

— Используя медицинскую терминологию – сейчас у нас период «ремиссии», и мы не должны допустить «рецидива», то есть нового массового распространения инфекции», — заявил на заседании оперштаба губернатор Андрей Клычков.

На заседании рекомендовали «активнее использовать механизм, предусматривающий фотофиксацию нарушения» для нарушителей масочного режима.

Как уже писал «Орелград», режим повышенной готовности на территории области продлен до 31 июля.

ИА «Орелград»