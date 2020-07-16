Орловские эксперты оценили первые результаты ЕГЭ

Предметные комиссии Орловской области начали делиться впечатлениями.

Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, областная предметная комиссия приступила к проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ по истории. В ее состав входят 14 человек, в том числе пять кандидатов и два доктора наук. Они оценивают задания с развернутым ответом.

«После оперативного семинара-согласования по выработке единых подходов к оцениваю развернутых ответов участников экзамена комиссия приступила к проверке работ, — пояснили в Центре. — Анализ типовых ситуаций, проведенный председателем предметной комиссии, помогает ее членам избежать рассогласованности в работе».

Результаты экзаменов на региональном уровне станут известны не позднее 27 июля 2020 года. Однако эксперты уже сейчас высказались о первом общем впечатлении от экзамена. Так, председатель комиссии, доктор исторических наук, профессор Ирина Гончарова напомнила, что в этом году подготовка к ЕГЭ проходила в дистанционном режиме. Однако мотивированным ученикам это даже сыграло на руку – дополнительное время помогло разработать индивидуальную стратегию подготовки к испытаниям.

«Рано подводить итоги, однако проверка работ первого дня показывает, что уровень подготовки не снизился. Если и есть трудности, то они связаны только со спецификой заданий», — считает Ирина Гончарова.

В Центре добавили, что свою работу также начала предметная комиссия по физике.

ИА «Орелград»