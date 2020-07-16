Орловским медикам, заразившимся коронавирусом, дали денег

Выплаты получили 103 медработника.

В Орловской области 103 медика, заразившиеся коронавирусом, получили страховые выплаты. Об этом на заседании регионального оперштаба доложил глава департамента здравоохранения Иван Залогин.

— Согласно Указу Президента РФ от 6 мая 2020 года №313 страховые выплаты в регионе получили 103 человека: это врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи, — цитирует Залогина пресс-служба губернатора.

Чиновник также отчитался о выплате стимулирующих выплат медикам, которые работают с больными коронавирусом. По его информации, с апреля по июнь работникам системы здравоохранения в Орловской области выплачено в общей сложности более 250 млн рублей.

Напомним, в начале пандемии орловские медики жаловались на задержки выплат или их суммы. Представитель профсоюза медиков фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин неоднократно предавал огласке такие факты. В итоге на него ополчился советник губернатора Клычкова Сереге Лежнев, назвав Серегина «балаболом» и «пустобрехом». Лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Лежнева надо крупно оштрафовать, а то и лишить должности.

ИА «Орелград»