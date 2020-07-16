Орловскому цирку сказали уехать

Суд принял решение о сносе цирка на площади им. Жукова в Орле.

Цирк, расположенный на площади им. Жукова в Орле, должен съехать. Такое решение 14 июля принял Арбитражный суд Орловской области, рассказал «Вечерний Орел». Договор на аренду земельного участка между развлекательным заведением и «Городским парком культуры и отдыха» признали недействующим.

Своим решением суд обязал цирк не просто уехать, но и демонтировать «все основные и вспомогательные сооружения и ограждения нестационарного развлекательного объекта (цирка)». Срок исполнения – 20 дней.

Также с «Триумфа» в пользу городской казны взыскали почти 170 тысяч рублей «неосновательного обогащения за пользование земельным участком».

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Если цирк не исполнит его добровольно, мэрия имеет право снести цирк своими силами, но затем расходы по демонтажу отнести на ООО «Цирк «Триумф», уточнило издание.

Как уже писал «Орелград», скандал вокруг цирка разгорелся почти сразу, как выяснилось, что мэрия разрешила разместить увеселительное заведение на площади имени четырежды Героя Советского Союза. В Орле это посчитали оскорблением памяти маршала Жукова. После этого губернатор Клычков дал поручение главе администрации Орла Муромскому найти новое место для цирка. Судя по всему, в итоге чиновники решили просто прогнать цирк с площади, не предоставив никакой альтернативы. А вот активные жители города ранее предлагали перенести цирк на площадку перед заводом УВМ (где теперь появился сухой фонтан) или на место бывшего Северного рынка.

ИА «Орелград»