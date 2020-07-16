Под Орлом вынесли вердикт по делу о вбросе на выборах

16.7.2020 | 9:24 Новости, Общество

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На выборах в Госдуму член УИК подбросила пачку бюллетеней в пользу Ольги Пилипенко.

Суд Залегощенского района признал виновной экс-зампредседателя УИК № 302 Ольгу Абанину. Об этом рассказал в Сети правозащитник Дмитрий Краюхин.

Абанину обвиняли в фальсификациях на выборах 2019 года, когда в Орловской области определялись с кандидатами в Госдуму. По ее поручению один из членов УИК подбросила в урну для голосования пачку бюллетеней с галочкам за кандидата от «Единой России» Ольгу Пилипенко.

В последствии результаты выборов на этом участке отменили, но Пилипенко по итогам голосования в регионе все равно стала депутатом Госдумы от Орловской области.

По информации Краюхина, само заседание суда длилось семь минут. Абанину признали виновной и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Правозащитник назвал это первым приговором за электоральное преступление в Орловской области.

ИА «Орелград»

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