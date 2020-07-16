В Орле назвали самый популярный интернет-сервис

16.7.2020 | 9:02 Новости, Общество

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Сервис налоговой службы в 5,5 раза увеличил число своих пользователей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области назвало интернет-сервис, который в период пандемии новой коронавирусной инфекции стал особенно актуальным. Его популярность значительно возросла. Речь идет о ведомственном сервисе «Онлайн запись на прием в налоговый орган».

Как пояснили в УФНС, он позволяет записаться на прием в налоговый орган на любую услугу, заранее спланировав визит туда. Данная услуга предоставляется всем: юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Сообщается, что только в инспекцию ФНС по городу Орлу в первом полугодии при помощи данного сервиса на прием записались 4197 налогоплательщиков. Большая их часть – это простые граждане. Сервисом воспользовались 3644 горожанина. Кроме того, услуга была предоставлена 203 юрлицам и 350 ИП.

В налоговой службе раскрыли «секрет» популярности. Напомним, что из-за пандемии коронавируса налоговики ограничили личное общение с посетителями. Визиты стали возможны только по предварительной записи, да еще и с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В результате во втором квартале 2020 года количество налогоплательщиков, записавшихся на прием в инспекцию в режиме онлайн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 5,5 раза.

«Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи, — уточнили в областной налоговой службе. — Регистрация открывается за 14 календарных дней и завершается в полночь предшествующего календарного дня».

В ведомстве также напомнили, что обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн.

ИА «Орелград»

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