Клычков возьмет кредит на погашение кредита

17.7.2020 | 11:00 Новости, Общество

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Власти Орловской области прельстились снижением ключевой ставки ЦБ.

Правительство Орловской области хочет взять в кредит 6,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Деньги планируют взять по сниженной ставке, а на разницу – оплатить обслуживание предыдущего кредита. Решиться на привлечение нового кредита орловских чиновников подтолкнуло снижение ключевой ставки. С 22 июня она составляет 4,5%.

— Подготовлен проект постановления о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях в размере 6 637,5 млн рублей под процентную ставку не более 5,5% годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств области с процентными ставками 6,5%, — говорится в сообщении пресс-службы. — Привлеченные средства будут направлены на досрочное погашение имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокими процентными ставками.

Новый кредит позволит снизить затраты на обслуживание госдолга Орловской области. Сам госдолг при этом останется прежним. По состоянию на 1 октября 2019 года он составлял 17,928 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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