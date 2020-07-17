Ливенцам запретили толпиться в очередях за арбузами

Власти райцентра Ливны предъявили новые требования к бахчевым развалам.

Как сообщает администрация города Ливны, в этом году установлены новые требования к работе бахчевых развалов. Сезон уличной торговли арбузами и дынями уже стартовал. По традиции, ливенские власти организовали конкурс для желающих заняться этим бизнесом. Однако пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, причем на официальном уровне.

«В договоре, который администрация города заключает с победителями аукциона, помимо требований к соблюдению действующего законодательства, особое внимание обращено на санитарно-эпидемиологические нормы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, — отметили в мэрии Ливен. — В частности, обязательны разметка для соблюдения дистанции между покупателями, использование средств индивидуальной защиты и дезинфекции».

Старые требования тоже никто не отменял. Так, продавцы обязаны по первому требованию предъявить документы, подтверждающие источник поступления дынь и арбузов, их качество и безопасность, а также карантинные сертификаты.

Кстати, в этом году, согласно утвержденной мэрий райцентра схеме, на территории Ливен выделено 10 торговых мест для организации бахчевых развалов. Чиновники пояснили, что все это места — наибольшей проходимости. Они расположены на улице Кирова в районе автовокзальной площади, у перекрестка улиц Мира и Денисова, на улице Гайдара и в других микрорайонах. Власти считают, что бахчевые развалы будут востребованы горожанами.

ИА «Орелград»