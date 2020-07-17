Орловцев заставили оплатить 35 тысяч штрафов от ГИБДД

Тысячи водителей региона не спешат расплачиваться за нарушения правил.

Управление ФССП России по Орловской области подвело итоги работы по принудительному взысканию административных штрафов. Как сообщили в этом ведомстве, за пять месяцев текущего года судебными приставами было окончено свыше 43 тысяч таких исполнительных производств. В результате в бюджет было перечислено более 47 миллионов рублей.

В службе приставов отмечают, что всего в текущем году было возбуждено более 46 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Примечательно, что порядка 35 тысяч из них приставы возбудили по постановлениям, вынесенным сотрудниками ГИБДД.

Это означает, что очень многие водители в Орловской области, нарушившие Правила дорожного движения, не спешат вовремя оплачивать штрафы. Поэтому в процесс вливаются приставы. В их распоряжении имеется целый комплекс мер принудительного взыскания, предусмотренный законом.

«Среди них — наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством, — рассказали в службе судебных приставов. — УФССП России по Орловской области активно взаимодействует с уполномоченными органами по вопросам исполнения постановлений о взыскании административных штрафов. На регулярной основе проводятся совместные мероприятия судебных приставов и сотрудников ГИБДД».

Также в ведомстве подметили тенденцию – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество исполнительных документов о взыскании административных штрафов увеличилось.

ИА «Орелград»