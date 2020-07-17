Орловчанку наградили за спасение подростка из ледяной воды

Кристина Сорокина получила медаль из рук начальника главка МЧС Александра Новикова

Глава ГУ МЧС по Орловской области Александр Новиков наградил медалью жительницу Орловского района Кристину Сорокину за спасение тонувшего подростка. Женщина вытащила девочку из ледяной воды.

Инцидент произошел 12 декабря 2019 года. Дочь Кристины Алена возвращалась из школы и увидела девочку, которая попала в ледяную воду. Алена позвонила маме – Кристина обычно выходит встречать дочь и была неподалеку. Сорокина забежала в водоем и вытащила тонувшего ребенка.

«Вся «операция по спасению» заняла несколько минут, но они стали судьбоносными для спасенной. Кристина Сорокина говорит, что даже не успела подумать и оценить ситуацию, действовала инстинктивно, как мать, защищающая своего ребёнка», — рассказали в МЧС.

ИА «Орелград»