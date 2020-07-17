Орловчанку наградили за спасение подростка из ледяной воды

17.7.2020 | 10:13 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Кристина Сорокина получила медаль из рук начальника главка МЧС Александра Новикова

Глава ГУ МЧС по Орловской области Александр Новиков наградил медалью жительницу Орловского района Кристину Сорокину за спасение тонувшего подростка. Женщина вытащила девочку из ледяной воды.

Инцидент произошел 12 декабря 2019 года. Дочь Кристины Алена возвращалась из школы и увидела девочку, которая попала в ледяную воду. Алена позвонила маме – Кристина обычно выходит встречать дочь и была неподалеку. Сорокина забежала в водоем и вытащила тонувшего ребенка.

«Вся «операция по спасению» заняла несколько минут, но они стали судьбоносными для спасенной. Кристина Сорокина говорит, что даже не успела подумать и оценить ситуацию, действовала инстинктивно, как мать, защищающая своего ребёнка», — рассказали в МЧС.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования