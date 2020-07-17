Орловцы стали вдвое реже жаловаться на налоговиков

17.7.2020 | 8:00 Новости, Экономика

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Количество досудебных налоговых споров в регионе сократилось в 2 раза.

Налоговые органы Орловской области обнародовали данные о результатах досудебного урегулирования споров. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России, по сравнению с прошлым годом количество поступивших жалоб сократилось примерно в 2 раза. Если в первом полугодии 2019 года их было 174, в то в текущем году за такой же отрезок времени – всего 92.

Из них 42 жалобы поступили от юридических лиц и по 25 — от индивидуальных предпринимателей и физических лиц. За полгода налоговики рассмотрели 67 жалоб, что на 45 меньше, чем годом ранее. В 32 случаях требования налогоплательщиков были удовлетворены полностью или частично. В 10-ти случаях жалобы были оставлены без рассмотрения, поскольку споры были улажены еще до принятия решений по ним.

«Таким образом, наблюдается положительная тенденция по снижению налоговых споров, — считают в региональном УФНС. — Организация работы досудебного урегулирования налоговых споров направлена на защиту прав и законных интересов как бюджета, так и налогоплательщиков и оказывает прямое влияние на поступление налогов в бюджетную систему».

Кстати, на сайте налоговой службы действует специальный сервис, который позволяет отслеживать судьбу своего обращения. Он так и называется — «Узнать о жалобе».

ИА «Орелград»

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