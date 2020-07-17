Орловская область безвозвратно потеряла 2500 жителей

Уровень смертности в регионе по-прежнему превышает уровень рождаемости.

Оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области опубликовал Орелстат. По подсчетам статистиков, естественная убыль населения (смертность минус рождаемость) в регионе в январе-мае 2020 года составила 2583 человека. За отчетный период времени в области родились 2292 ребенка, а умерли 4875 человек.

Темпы естественной убыли населения сопоставимы с прошлогодними. Так, в январе-мае 2019 года она составляла 2514 человек. Отметим, что в текущем году в Орловской области умерли 15 детей в возрасте до одного года. В прошлом году за такой же отрезок времени скончались 12 младенцев.

Отрицательное значение показала и миграция, хотя в последние годы именно она позволяла сглаживать негативные тенденции от большого количества умерших орловцев. Но в этом году, видимо, сказалась пандемия новой коронавирусной инфекции. Напомним, передвижение граждан по территории региона было ограничено, а на въездах в область были установлены заградительные посты.

В результате миграционная убыль населения за отчетный период времени составила 13 человек. Всего Орловскую область покинули, переехав на другое место жительства, 4016 ее жителей. На Орловщину же перебрались 4003 человека. В основном в регион переезжают граждане стран ближнего зарубежья.

ИА «Орелград»