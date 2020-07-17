Орловский сквер будет носить имя поэта Аграновича

Он написал тексты песен для фильмов «Офицеры» и «Ошибка резидента».

Участок на углу между улицами Пушкина и 4-й Курской в Орле получит статус сквера, который назовут в честь поэта Евгения Аграновича. Такое решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 16 июля.

С просьбой увековечить память поэта в администрацию города обратились сразу несколько общественных организаций, рассказали в пресс-службе горсовета. Место для нового сквера нашла городская комиссия по наименованию и переименованию улиц.

— Элементу планировочной структуры, расположенному напротив дома № 2 по улице 4-я Курская с нечетной стороны, идущему вдоль дома № 20 по улице Пушкина и дома № 9 по улице Новосильской, установить статус «сквер» и присвоить наименование «сквер им. поэта Аграновича», — решили депутаты.

Евгений Данилович Агранович — известный советский и российский писатель, поэт, участник Великой Отечественной войны. Уроженец Орла.

В его творческом наследии особое место занимают песни, посвященные теме войны. На фронт ушел добровольцем истребительного батальона в июле 1941 года. Позже воевал в должности поэта фронтовой газеты «Бей врага», литработника фронтовой газеты «За Сталина!».

В 1948 году окончил литературный институт имени Горького. Сценарист игровых и анимационных фильмов, автор текстов песен к ряду фильмов (в том числе популярных — «Я в весеннем лесу пил березовый сок» — «Ошибка резидента» и «От героев былых времен не осталось порой имен» — «Офицеры»).

Ушёл из жизни 29 января 2010 года в Москве. Похоронен на 42-м участке Востряковского кладбища столицы.

ИА «Орелград»