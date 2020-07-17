Приставы вернули орловцам более 8 млн рублей зарплаты

17.7.2020 | 17:57 Новости, Общество

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Многие работодатели заплатили деньги, испугавшись уголовного преследования.

В первом полугодии 2020 года в результате целенаправленной работы судебных приставов-исполнителей работникам предприятий региона было возвращено 8,295 миллиона рублей задолженности по заработной плате. Такие данные привела пресс-служба регионального управления ФССП России.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток исполнительных производств по взысканию зарплаты уменьшился в 1,3 раза, а по сравнению с 2018 годом стал меньше в 3 раза. То есть налицо положительная динамика – долгов перед работниками с каждым годом становится все меньше.

Как пояснили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов, главным фактором успеха в данной сфере является «принятие неотложных мер». Речь идет, в частности, о поиске должников, их расчетных счетов и имущества.

Впоследствии на имущество накладывается арест, после чего его выставляют на торги, а выручку от продажи передают взыскателям.

«Также эффективным инструментом воздействия на должников является реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера, — рассказали в УФССП. — Применение комплексного подхода при работе с исполнительными производствами данной категории приводит к последовательному сокращению остатка количества исполнительных производств о взыскании заработной платы».

ИА «Орелград»

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