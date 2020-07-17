В Орле поймали ночного автовора

Вместе с подельником орловец колесил по улицам и вскрывал автомобили.

Материалы этого уголовного дела следствием были направлены для рассмотрения в Северный районный суд города Орла. На территории этого района было совершено как минимум два преступления. Один из двух подельников и предстал перед судом.

Было установлено, что приятели на автомобиле «Дэу Нексия» по ночам колесили по улицам областного центра. Они присматривали припаркованные автомобили, причем их интересовали только отечественные модели. Так, в одном случае они заехали на промышленную территорию завода УВМ. Там находился автомобиль ВАЗ-2104.

Подельники взломали дверь, после чего из салона открыли капот этой машины. У них была строго определенная цель – автоворы похищали аккумуляторные батареи. Сняв аккумулятор с ВАЗа, они отправились в дальнейший путь и добрались до автосервиса, возле которого стоял автомобиль ГАЗ-77901. Из него подельники похитили сразу две аккумуляторные батареи. Похищенное они складывали в багажник своей иномарки.

Материальный ущерб, причиненный автовладельцам их действиями, был оценен в 30 тысяч рублей. Представший перед судом автовор в содеянном раскаялся и признал вину. Следователь заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении него, которое было удовлетворено. Орловцу назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»