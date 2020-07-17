В Орловской области главбух украла у детсада 1,7 млн рублей

17.7.2020 | 9:30 Новости, Общество

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Женщина отделалась длительным, но условным сроком заключения.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Болховский районный суд. Перед ним предстала местная жительница, которая трудилась главным бухгалтером в муниципальном детском саду комбинированного вида. Ее признали виновной в крупном мошенничестве. По версии следствия, она «путем обмана с использованием своего служебного положения» похитила чуть более 1,7 миллиона рублей.

Было установлено, что главный бухгалтер вносила ложные сведения в реестры и заявки на кассовый расход денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы. Заявленные и полученные из муниципального бюджета суммы она переводила на свой лицевой счет.

В суд подсудимая полностью согласилась с предъявленным ей обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ее действия были квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Такое преступление относится к категории тяжких.

Впрочем, при назначении вида и меры наказания суд учел данные о личности виновной и возможное влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. В частности, выяснилось, что она является многодетной матерью-одиночкой. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно, установив аналогичный испытательный срок. В течение 5 лет осужденная поведением должна доказать свое исправление.

Кроме того, ее обязали выплатить детсаду похищенную сумму.

ИА «Орелград»

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